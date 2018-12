GENIAL! Ce face fiul lui Conor McGregor, cand intra in garajul plin de wiskey al tatalui sau :)) VIDEO

McGregor s-a filmat alaturi de rezerva sa de wiskey.

Conor McGregor s-a filmat in garajul casei sale, acolo unde are o rezerva impresionanta de wiskey. Irlandezul a intrat in afacerea cu wiskey anul acesta, cand si-a lansat propria bautura, Proper 12.

Acesta se filma alaturi de baxurile de wiskey cand, pe usa, a intrat fiul sau, denumit de asemenea Conor. Juniorul a coborat cu atentie scara si s-a napustit asupra minisacului de box pe care l-a vazut in fata sa.

Fara sa stea pe ganduri, Conor Jr. a trimis o serie de crosee, semn ca tatal sau il invata inca de mic tainele sporturilor de contact. Totul s-a desfasurat, bineinteles, sub entuziasum evident al lui McGregor.