Cei mai mari șahiști ai lumii dau startul turneului Grand Chess Tour 2022. Garry Kasparov, la ceremonia de deschidere a competiției de la București

La ceremonia de deschidere, din 4 mai a.c., va fi prezentă opersonalitate marcantă a șahului mondial: Garry Kasparov, considerat cel mai bunjucător din toate timpurile.

Prima din cele cinci etape ale turneului internațional Grand Chess Tour – unul dintre cele maiimportante turnee de șah la nivel global – va debuta săptămâna viitoare, la București. Zece marimaeștri ai șahului (GM), aflați printre cei mai buni jucători din lume, precum și jucătorul numărul 1 al României (care a primit un wildcard pentru această etapă) se vor duela în competiția Superbet ChessClassic România 2022.

Cei 10 jucători de șah care concurează în etapa de la București sunt: GM Alireza Firouzja (Franța) – locul 2 în lume și primul an când joacă în tot circuitul GCT GM Levon Aronian (SUA) – locul 6 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc în TurneulCandidaţilor 2022 GM Fabiano Caruana (SUA) – locul 4 în lume, jucător aflat în lupta pentru un loc în TurneulCandidaţilor 2022 GM Wesley So (SUA) – câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz2021. GM Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) – locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul SuperbetChess Classic România 2021 GM Ian Nepomniachtchi (FIDE) – locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM2021, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022 GM Richard Rapport (Ungaria) – locul 10 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc înTurneul Candidaţilor 2022 GM Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021 GM Leinier Dominguez (SUA) – Primul an când joacă în circuitul GCT, jucător aflat în luptapentru un loc în Turneul GM Bogdan Deac (România) – cel mai bun șahist al României (locul 59 mondial), a obținut titlul suprem, de mare maestru internațional în șah (GM) înaintea împlinirii vârstei de 15 ani, ladoar 14 ani și 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume.

A debutat înechipa națională de seniori la 14 ani. În iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-leajunior din lume. Cu importanță strategică în stabilirea celui mai bun șahist al lumii, competiția de la București va fi deşah clasic, în care jucătorii vor juca în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis înurma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București ajung la 350.000 de dolari. Inaugurarea turneului va avea loc miercuri, 4 mai, începând cu orele 16.00, cu participareaextraordinară a multiplului campion mondial, Garry Kasparov, alături de directorul executiv al GrandChess Tour - Michael Khodarkovsky, premierul României - Nicolae Ciucă, președintele SenatuluiRomâniei - Florin Cîțu, președintele Camerei Deputaților - Marcel Ciolacu, președinta FundațieiSuperbet - Augusta Dragic, cei 10 jucători, precum și invitați din diverse medii socio-profesionale șidin mass-media.

Deschiderea evenimentului va consta într-o prezentare a turneului și a jucătorilor primei etape,tragerea la sorți a jucătorilor înscriși în competiție, urmată de prima mutare, făcută de marele maestruinternațional Garry Kasparov cu un invitat special, o sesiune de întrebări dedicată presei, precum și oserie de momente realizate cu invitații, cu participarea celor 10 GM și a lui Garry Kasparov.

Ceremonia de deschidere a turneului de șah, ce va transmite un mesaj de încredere și speranță, decelebrare a vieții, a păcii, a valorilor universale și a minților care se pun în slujba binelui, sub sloganul “Uniting Minds”, va fi transmisă în direct pe TVR 1, precum și pe site-ul grandchesstour.org.Competiția de șah se va desfășura la Sheraton Bucharest Hotel, din Capitală, în perioada 5-14mai, cu o zi de odihnă pe 10 mai. În fiecare zi, partidele încep la orele 15.00 și se termină în jurulorelor 20.00.

Deschiderea fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare făcută deinvitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România.Evenimentul va fi deschis și publicului larg. Iubitorii acestui sport pot rezerva de pe site-ulwww.superchess.ro bilete de participare pentru urmărirea jocurilor celor 10 GM, direct în sala decompetiție. Biletele se găsesc în număr limitat. Accesul presei, atât la ceremonia de deschidere, cât și la competiția de șah, se va face doar pe bazăde acreditare.

