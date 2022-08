Calificat și în finala de la 400 m liber după seriile de miercuri dimineața, sportivul de la CS Dinamo a ales să se retragă din ultimul act care urma să se desfășoare în această seara, la 19:53.

David Popovici nu s-a accidentat, însă a ales să nu mai concureze pentru că a rămas cu foarte puțin timp de refacere la dispoziție.

Elevul lui Adrian Rădulescu va sosi în România - cel mai probabil mâine - doar pentru două zile, urmând ca ulterior să facă deplasarea la Campionatul Mondial de Natație pentru juniori din Lima.

Competiția din Peru e proramată în perioada 30 august - 4 septembrie, în Complexul Videna Aquatic, unde delegația României va fi una numeroasă.

David Popovici (17 ani) nu a decis deocamdată în ce probe va lua startul la Mondialul de juniori din Peru.

Star al competiției de la Roma, înotătorul de la CS Dinamo a fost lăudat, printre alții, de Bob Bowman, celebrul fost antrenor al lui Michael Phelps, iar site-ul Federației Europene de Natație a oferit o reacție antologică: "Roma își va aminti mereu de tine, David!"

Who is Team David Popovici? ???????? #swimming

—-

???? ALL MAD Studio (IG) pic.twitter.com/YdnQQCb5w8