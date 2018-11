Ce a ajuns sa faca Micul Hercule la 14 ani! Giuliano Stroe, copilul roman care a facut inconjurul lumii: FOTO

Giuliano Stroe a facut inconjurul internetului cu forta si fizicul sau. La o varsta foarte frageda, el a stabilit recorduri incredibile, intrand chiar si in Cartea Recordurilor.

In urma cu 8 ani, Giuliano Stroe intra in Cartea Recordurilor. La doar 6 ani, acesta reusea sa mearga 10 metri in maini, cu o greutate agatata de picioare.

Giuliano si fratele sau, Claudio, au facut la acea vreme inconjurul internetului si au fost invitati chiar si la o emisiune TV din Italia. Subiectul a iscat o multime de controverse, multe voci acuzandu-l pe tatal acestora, Iulian Stroe, de faptul ca ii exploateaza pe micuti pentru a castiga bani.

Acum, la cativa ani distanta de la acel moment, cei doi frati au dat gimnastica pentru box. Ei sunt pugilisti in devenire, iar Giuliano a obtinut chiar recent un loc 3 la Campionatul National de Cadeti, de la Satu Mare.

Sursa FOTO: Facebook/GiulianoStroe