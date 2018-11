Seicii din Manchester, la mana rivalilor de la United! FORTELE din Europa vor excluderea lui City din Europa! 

Manchester City poate plati scump incalcarea fairplay-ului financiar.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Bayern, Real Madrid si Barcelona cer excluderea lui Manchester City din competitiile europene dupa ce a incalcat in mod repetat si flagrant regulile fairplay-ului financiar. Cele trei mari cluburi europene vor s-o convinga si pe rivala "cetatenilor" United sa ia parte la demersul lor.

Cotidianul german Der Spiegel a dezvaluit recent in urma documentelor hackuite de la UEFA ca forul european a acoperit incalcarile repetate de regulament ale seicilor, care mascau sub forma de sponsorizari zeci de milioane de euro investite in club. In plus, seicii treceau o mare parte din salariile jucatorilor ca drepturi provenite din imagine, ceea ce a usurat cu aproape 50 de milioane de euro cheltuielile contabile ale clubului.

City a mai fost "pedepsita" in 2014 pentru incalcarea regulilor fairplay-ului financiar, cu o amenda de 55 de milioane de euro si limitarea la 21 a lotului de jucatori din Champions League in acel sezon.