de Alexandru GANCI

Poreclit El Pantera, Yair Rodriguez are 30 de ani și e născut la Parral (Mexic).

Deși este favoritul fetelor și considerat unul dintre cei mai răi luptători din UFC, circuit transmis de Pro Arena și VOYO, mexicanul Yair Rodriguez nu vine la meciuri împreună cu băieți răi cu bandane pe cap și cu tatuaje de cartel, ci însoțit de mama sa.

Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când mexicanul a câștigat fără mari emoții meciul pentru centura interimară a categoriei pană din UFC, în fața lui Josh Emmett, după ce a primit binecuvântarea mamei sale care se afla în primul rând.

Imediat dupa meci Yair si-a adus familia in cusca si i-a transmis lui Alex Volkanovski ca il asteapta pentru meciul de unificare in Mexic.

“Eu am venit la tine in Australia pentru sansa la titlu, acum te astept in Mexico City, in septembrie, cand va fi inaugurat Centrul UFC Mexico”, a spus Yair.