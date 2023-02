CSM Focșani și Dinamo București își dau întâlnire în etapa cu numărul 18 din Liga Zimbrilor. Ultima confruntare dintre cele două echipe de handbal s-a terminat 41-33 pentru liderul din campionat.

Liga Zimbrilor | CSM Focșani - Dinamo București, LIVE VIDEO pe Pro Arena & VOYO de la ora 17:30! Oaspeții, fără înfrângere în campionat

După 18 etape disputate în Liga Zimbrilor, Dinamo se situează în vârful clasamentului cu 54 de puncte din 54 posibile, în timp ce CSM Focșani se află pe locul șase cu 33 de puncte.

În consecință, gazdele au înregistrat 10 victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Focșănenii au trei victorii la rând în campionat (26-25 vs Știința Bacău, 26-26 vs Potaissa Turda, 31-29 vs Buzău).

Joi, 23 februarie, de la ora 19:45, Dinamo București va evolua în Liga Campionilor împotriva celor de la GOG, cu care au făcut egal în septembrie, scor 38-38.