BREAKING NEWS | Soc in lumea sportului! Fernando Alonso, LOVIT DE MASINA in timp ce se antrena pe bicicleta! Care este starea pilotului

Pilotul Fernando Alonso a fost victima unui accident de masina.

Sportivul se afla pe bicicleta, antrenandu-se in apropierea casei sale din Lugano, Elvetia, cand a fost lovit de o masina.

Potrivit martorilor, citati de Gazzetta dello Sport, Alonso a fost transportat de urgenta la spital, avand rani in zona fetei si fiind suspect de fractura la picior, desi era constient.

Fernando Alonso trebuie acum sa astepte rezultatele investigatiilor medicale pentru a vedea daca poate reveni in Formula 1, asa cum era planuit, in luna martie, alaturi de Esteban Ocon in cadrul echipei Alpine F1 Team.