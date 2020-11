Accident HORROR in Formula 1! VIDEO cum a scapat pilotul dupa ce masina a luat foc si s-a rupt in doua

Pilotul Romain Grosjean a suferit un accident oribil in ultima cursa de Formula 1 din acest sezon.

Masina elvetianului de 34 de ani a luat foc, iar cursa din Marele Premiu al Bahreinului a fost intrerupta pentru ca ambulanta sa poata intra pe traseu si sa-l ajute.

Pilotul a avut noroc si a reusit sa iasa din incendiu de unul singur, profitand de faptul ca bolidul Haas F1 s-a rupt in doua.

Se pare ca Romain Grosjean are arsuri pe maini si pe glezne, dar este in afara oricarui pericol, aflandu-se sub ingrijirea medicilor.

Printre primii sportivi care au reactionat dupa oribilul accident, se afla Lewis Hamilton, care s-a declarat recunoscator pentru faptul ca pilotul este in siguranta.

"Sunt recunoscator ca Romaine e in siguranta. Wow... cu riscul pe care ni-l asumam nu e de gluma. Pentru cei care uita ca ne putem viata in pericol la fiecare cursa, aveti acest exemplu. Le multumesc oamenilor care au reactionat imediat si care l-au scos pe Romain in siguranta", a declarat Lewis Hamilton.

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment ???????????? #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020