Fiul lui Zmarandescu viseaza sa calce pe urmele tatalui sau! La 21 de ani are incredere ca il poate bate pe Conor Mcgregor

Mihai Zmarandescu face ravagii in ring de la o varsta frageda si viseaza departe in ceea ce priveste cariera sa.

Mihai Zmarandescu, fiul lui Catalin, a crescut alaturi de tatal sau prin salile de antrenament, printre lupte si munca multa. A debutat in MMA si are deja trei titluri la doar 21 de ani.

"Eram pe scaun in bucatarie si ma gandeam ce sa fac cu viata mea si am zis sa fac ce face tata", a spus Mihai pentru PRO TV. Catalin Zmarandescu, ajuns la 47 de ani, isi admira fiul de pe margine.

Mihai viseaza departe, la un meci si o victorie cu Conor Mcregor, cunoscutul luptator de MMA. "Planul lui Dumnezeu este sa joc in Belator sau UFC si sa-l bat pe McGregor.", a mai spus Mihai la PRO TV.

Catalin Zmarandescu a avut o cariera impresionanta. Este multiplu campion in MMA, iar in Kickboxing are in palmare 11 victorii din 14 meciuri, 6 fiind prin Knock out.