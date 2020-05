McGregor socheaza cu nou! Fotografiat cu un teanc de bani in plina criza! Cum a aparut in fata fanilor sai

Cea mai recenta postare in mediul online a lui Conor McGregor a creat rumoare in randul fanilor.

Vedeta din UFC s-a fotografiat in timp ce isi numara banii, imbracat intr-o camasa cu model floral, care ii pune in valoare bratele. El a insotit fotografia cu mesajul: "Bineinteles ca imi place viata pe care o traiesc".

In doar 8 ore, postarea a adunat peste 1,7 milioane de aprecieri si circa 8.200 de comentarii, admiratorii sportivului remarcandu-i conditia fizica sau laudandu-l.

Reamintim ca, in ianuarie, Conor McGregor a revenit in Octagon cu o victorie impotriva lui Donald Cerrone. Irlandezul isi cauta acum urmatorul oponent, pe care il va infrunta fara spectatori.

El asteapta revansa cu rusul Khabib Nurmagomedov, care nu va avea loc in viitorul foarte apropiat, potrivit The Sun. Asta pentru ca, in septembrie, rusul se va infrunta cu Justin Gaethje, pentru titlul la categoria usoara.