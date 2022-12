Rafa Garcia a ieșit câștigător din duelul sângeros cu Maheshate din preliminarii. Mexicanul s-a impus cu 30-27 la decizia juriului. Garcia a ieșit „șifonat” serios din meciul pe care l-a câștigat, asta după ce a suferit o tăietură la cap la jumătatea luptei.

Sportivul a reușit însă să se țină pe picioare, în ciuda rănii serioase pe care o avea și a dus lupta până la final, adjudecându-și centura. Deși i s-au pus mai multe copci, Garcia nu s-a oprit din sângerat o bună perioadă de timp după încheierea meciului.

„Cred că am 15 copci. Până acum nu am avut copci, de fiecare dată când aveam câte o tăietură mică mi-o lipeau. Mă temeam că vor opri meciul, asta era principala mea grijă și să văd ce vor crede cei din juriu”, a zis Garcia conform talksport.com.

Antrenorul lui Garcia, Cub Swanson, a postat pe rețelele sociale imagini cu rana mexicanului, dezvăluind că medicii s-au luptat două ore să oprească hemoragia luptătorului.

„Rafa Garcia a avut o arteră tăiată la cap. Staff-ul medical UFC s-a chinuit aproape două ore să reușească să oprească hemoragia. E ok acum”, a scris Swanson.

În interviul de la finalul meciului, Rafa Garcia a dezvăluit că medicii i-au transmis că a pierdut o cantitate considerabilă de sânge: „Mi-au spus că am pierdut 20% din sânge. Mi-a tăiat artera. Mi-au spus că nu au văzut așa ceva până acum. Când îmi puneau copci, Cub mi-a zis: 'stai jos și relaxează-te, ai pierdut 20% din sânge, încearcă să stai liniștit'”.

Rafa Garcia had a cut artery on his head. It took the UFC medical staff almost two hours to get it to stop bleeding. He is ok now ???????? #UFCVegas66 pic.twitter.com/YoIv6cjzBi