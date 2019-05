"Am jucat si cu telefonul, si cu tigaia! E distractiv!" Cum s-a apucat de tenis de masa romanul medaliat cu argint la mondial

Romanul medaliat cu argint la mondialul de tenis de masa a schimbat paleta cu telefonul mobil !

Vicecampionul mondial, Ovidiu Ionescu a mers in parc, unde a acceptat provocarea fanilor si a jucat tenis de masa cu telefonul.



"Am jucat meciuri impotriva unor prieteni cu telefonul, cu o tigaie si este distractiv sa incerci" spune Ovidiu Ionescu.



Meciurile din parc i-au amintit de copilarie.



"Cred ca a fost in clasa a 8-a atunci cand prietenii mei voiau sa castige cateva... beri gratuite... si au zis: Ovi, ia treci tu aici, te rog frumos ca avem nevoie" isi aminteste vicecampionul mondial.