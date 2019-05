Accidentare HORROR in Rusia! Un halterofil si-a rupt piciorul dupa ce a incercat sa ridice 250kg! Verdictul dur al medicilor!

Yaroslav Radoshkevich are 20 de ani, este halterofil si tocmai a suferit o accidentare extrem de grava. Sportivul a incercat sa ridice haltera de 250 de kilograme in cadrul unui concurs din Rusia.

Yaroslav a ratat primele doua incercari, dar a continuat, chiar daca incepuse concursul cu o accidentare la glezna. In momentul in care a incercat sa ridice haltera, piciorul drept a cedat, iar sportivul s-a prabusit.

Verdictul medicilor este unul extrem de dur. Yaroslav Radoshkevich si-a fracturat glezna si a suferit o dubla fractura a tibiei. Este de asteptat ca sportivul sa aiba nevoie de cel putin sase luni pentru recuperare, insa Yaroslav considera ca tocmai si-a incheiat cariera.

The 20-year-old athlete Yaroslav Radoshkevich sustained a terrifying injury which left his right leg severely fractured to prematurely end his performance at the powerlifting Eurasian Championship in Khabarovsk, Russia. pic.twitter.com/YTdaQv7Axk