FOTO | Fata lui Condescu s-a maritat cu "locotenentul" fratilor Becali

Elena, fiica lui Marin Condescu, fost model, s-a maritat cu Dragos Adrian Sarbu, cel care a avut grija de afacerea de impresariat a fratilor Becali, cat timp aceastia s-au aflat la inchisoare.

Elena este fiica cea mica a lui Marin Condescu, fost presedinte al clubului Pandurii Tg. Jiu si fost lider sindical, actual principal creditor al clubului gorjean, care a fost condamnat, in aprilie 2018, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, de catre Curtea de Apel Craiova, decizia fiind definitiva. Aceasta a cochetat cu modellingul, prezentand chiar si pentru designerul Catalin Botezatu, are un copil dintr-o relatie anterioara, s-a mai iubit cu fotbalistul Alexandru Pacurar (ex-Dinamo, "U" Cluj, Pandurii, FCSB) si are o firma de design vestimentar si accesorii, cu sediul pe Calea Floreasca, foarte aproape de cladirea in care se afla firma de impresariat a fratilor Becali.



Dragos Adrian Sarbu este unul dintre cei trei "locotenenti" care au preluat managementul puternicei firme de impresariat a fratilor Ioan si Victor Becali, Becali Management Consulting, dupa ce acestia au fost condamnati, in 2014, in Dosarul Transferurilor, si ulterior in cazul mituirii judecatoarei Geanina Terceanu. Dupa ce agentii de jucatori, care au dominat acest domeniu in tara noastra timp aproape 25 de ani, au ajuns la inchisoare, fotbalistii au fost impartiti intre impresarul italian Pietro Chiodi, finul lui Victor Becali cu puternice conexiuni in fotbalul italian, Dragos Adrian Sarbu si Marian Stefan, doi angajati ai BMC.



Elena si Dragos aveau o relatie de mai multi ani si s-au casatorit in luna iunie, petrecerea fiind organizata intr-un restaurant de lux de pe malul Lacului Floreasca din Bucuresti, nasii de cununie fiind fostul fotbalist Bogdan Patrascu si sotia acestuia, iar printre invitati aflandu-se Ioan Becali, Marius Alexe sau Cosmin Matei. Fiica lui Condescu si-a anuntat prietenii de pe Facebook, la finalul lunii august, ca este insarcinata in 13 saptamani.

sursa foto: Elena Condescu/Facebook