Vladimir Romaniuc, student în primul an la Facultatea de Construcții Civile, a povestit pentru Sport.ro parcursul său în înotul în ape înghețate și modul în care a ajuns să-și depășească limitele. Sub îndrumarea lui Paul Georgescu, acesta a reușit să găsească cea mai bună versiune a sa.



„În primul rând, cu ajutorul lui Paul Georgescu am descoperit tehnici de respirație care m-au ajutat enorm. Este cel mai important lucru în înotul în ape reci. Antrenamentul fizic l-am făcut în bazin încălzit și acest lucru s-a transpus în apa rece, unde temperatura a fost între 0 și 1 grad. M-am bucurat enorm că am reușit să câștig o medalie pentru țară. Ca orice sportiv, îmi doream un rezultat mai bun, dar sunt fericit că am reprezentat România și am fost de folos pentru echipă”, a declarat Vladimir, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Cum a început totul



Tânărul a descoperit această disciplină neobișnuită datorită unei prietene care l-a încurajat să încerce.



„Mie de mic mi-a plăcut frigul și am observat că pot să rezist mai bine decât ceilalți. Așa am decis să continui. Primii pași i-am făcut la Daimon, unde am fost testat de Paul Georgescu. El a văzut potențialul meu și, din acel moment, totul a început să prindă contur”, a povestit Romaniuc.



Cu o medalie mondială la activ, Vladimir nu se oprește aici. Tânărul înotător se pregătește intens pentru următoarea competiție națională și are obiective ambițioase.



„Am niște obiective în cap, nu îmi place să le spun, dar următorul pas sunt Naționalele. Până atunci, vedem ce cărări ne aduce viața”, a spus el.

Sport.ro l-a întrebat direct : "Cine este Vladimir?"

"Păi, Vladimir este o persoana pasionată de ceea ce face și își dorește să fie cea mai bună versiune a sa", a fost răspunsul modest a tânărului înotător.