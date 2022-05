Atacantul belgian a fost transferat de la Chelsea în iulie 2019, când madrilenii au plătit 115 milioane de euro în schimbul său. Eden Hazard nu a reușit însă să se ridice la nivelul așteptărilor, fiind măcinat de multe accidentări în această perioadă.

Jucătorul a fost rezervă în finala UEFA Champions League, câștigată de Real Madrid în fața lui FC Liverpool, 1-0. Hazard s-a bucurat însă alături de coechipierii săi pentru trofeul câștigat, iar la sărbătoarea din centrul Madridului a fost unul dintre cei care a dat tonul la distracție.

În timpul petrecerii din piața La Cibeles, belgianul a luat microfonul, înconjurat de coechipierii săi și le-a transmis un mesaj sincer fanilor lui Real Madrid prezenți la sărbătoare.

„Fani madrileni, sunt de trei ani aici și am suferit multe accidentări, multe lucruri...însă anul care vine voi da totul pentru voi”, le-a spus Hazard fanilor în timpul petrecerii.

