Zidane i-a dat REPLICA lui Isco dupa ce jucatorul Realului l-a criticat public: "Nu sunt nedrept, nu am o problema cu el!"

Cei de la Manchester City se pregatesc sa-si bata recordul de transfer pentru a-l aduce in vara pe Isco de la Real Madrid.

Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a vorbit in conferinta de presa de astazi de dinaintea partidei cu Las Palmas de sambata si a fost intrebat despre declaratia lui Isco dupa cele 3 goluri ale acestuia din amicalul Spania 6-1 Argentina. Isco a spus dupa acel meci ca nu simte acelasi respect la club pe care il are la echipa nationala.

"Nu sunt nedrept fata de Isco, el e fericit, poate ca nu are acelasi rol aici, dar i-am aratat cat de important este pentru echipa. Sunt fericit de meciul pe care l-a facut, am vazut totul perfect. Sunt fericit de prestatia lui si de meciul Spaniei care a fost impresionant.



Isco este al Madridului si va ramane aici. E clar. Isco este un jucator care imi place si care se descurca foarte bine. Ceea ce am spus mereu despre el este ca isi da viata pe teren. Nu am o problema cu Isco. Problema mea este ca am 25 de jucatori si nu pot folosi decat 11.



Sunt foarte fericit pentru Isco. Mereu ma gandesc la binele echipei si al jucatorilor" a declarat Zinedine Zidane.

De situatia lui Isco se intereseaza cei de la Manchester City, cei care sunt pregatiti sa ofere 70 de milioane de euro in schimbul jucatorului de 25 de ani ceea ce l-ar transforma in cel mai scump jucator din istoria clubului.