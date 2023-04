„Asta ar suna ca o scuză!” Declarațiile lui Xavi Hernandez după ce Barca a fost umilită de Real Madrid pe Camp Nou 

Catalanii începeau meciul cu avantajul 1-0 din meciul tur, însă madrilenii au reușit să le ofere o lecție de fotbal jucătorilor lui Xavi Hernandez. Realul a deschis scorul pe final de primă repriză la singura mare ocazie avută, iar în a doua parte fotbaliștii lui Ancelotti s-au dezlănțuit.

Ce a declarat Xavi Hernandez după înfrângere

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de deznodământul partidei. Antrenorul a analiziat prestația echipei sale, punctând unde au greșit fotbaliștii săi.

„Trebuie să fim uniți, e un moment dificil. În momentele dificile se vede cum reacționează o echipă. Este o seară complicată de digerat, o înfrângere dureroasă. Am jucat mult mai bine decât o spune rezultatul. Am fost penalizați de faptul că nu am știut să fim suficient de competitivi.

În prima repriză am fost foarte bine, am fost superiori în joc, la ocazii și mai agresivi. Am greșit puțin. În ceea ce privește tranzițiile, am vorbit despre faptul că trebuie să îi oprim și de acolo a apărut 1-0. Golul de 2-0 ne-a omorât pentru că abia ieșisem de la vestiare. În final, e păcat. Am făcut o prima repriză bună, în timp ce a doua a fost slabă.

Dacă aș spune că s-au simțit absențele ar suna ca o scuză. Ne-am luptat bine, sunt mândru de prima repriză, în a doua am plătit scump erorile făcute. Am jucat împotriva Madridului, pentru mine era oricum echipa favorită, am spus asta deja. Am jucat împotriva campioanei Europei”, a declarat Xavi Hernandez la finalul meciului.