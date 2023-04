FC Barcelona nu duce lipsă! Xavi are și jucători de viitor: „E puternic, forțos și șutează bine de la distanță”

FC Barcelona a înregistrat 71 de puncte după 27 de etape disputate în primul eșalon al Spaniei. În consecință, formația dirijată de Xavi Hernandez a obținut 23 de victorii, două rezultate de egalitate și doar două înfrângeri, până acum.

Tehnicianul trupei de pe Camp Nou a vorbit despre Julian Araujo (21 de ani), mexicanul născut în California, cotat la doar patru milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și care a fost achiziționat pentru echipa a doua a Barcelonei la sfârșitul lui ianuarie de la Los Angeles Galaxy pentru patru milioane.

„Julian Araujo se adaptează foarte repede. De la anul, chiar ne poate ajuta foarte mult. Sunt sigur că va fi o opțiune bună pentru noi. E puternic, forțos, poziitv și are și un șut foarte bun de la distanță”, au fost cuvintele lui Xavi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, într-o postare pe rețelele social media.

