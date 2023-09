După cinci etape disputate, FC Barcelona se situează pe locul doi în La Liga cu 13 puncte. În consecință, formația dirijată de Xavi Hernandez a înregistrat patru victorii și un rezultat de egalitate până acum.

Xavi laudă un fotbalist de la FC Barcelona: "Talent, muncă, solidaritate"

Antrenorul catalanilor a vorbit despre Joao Felix. Lusitanul a fost adus sub formă de împrumut la FC Barcelona în vară și a făcut deja spectacol în echipamentul clubului cu trei goluri și un assist în trei apariții.

Xavi a remarcat faptul că portughezul se află într-o formă excelentă și că și-a adus aportul față de FC Barcelona. De asemenea, tehnicianul a precizat că speră ca Joao Felix să continue pe aceeași linie.

„Am văzut un Joao Felix excelent. A avut mereu cu el talentul, dar munca, solidaritatea față de grup... e la cel mai înalt nivel. A fost minunat pentru noi. Să sperăm că va continua pe aceeași linie și va continua să facă diferența”, a transmis Xavi, potrivit Sport.es.

Cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Joao Felix a mai evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Benfica, Atletico Madrid și Chelsea.

Joao Felix recunoaște: „Cine nu se regăsește trebuie să schimbe locul!”

Într-un interviu acordat pentru Mundo Deportivo, fotbalistul portughez a vorbit despre plecarea de la Atletico și a transmis clar că nu s-a putut adapta ideilor și stilului de joc a lui Diego Simeone. Antrenorul este cunoscut deja pentru stilul său defensiv, care nu se potrivește cu caracteristicile lui Felix.

„E clar pentru toată lumea, fotbalul este așa, cine nu se regăsește trebuie să își schimbe locul. Am făcut asta înainte cu Chelsea și am făcut-o acum cu Barcelona pentru că nu eram bine acolo, nu m-am adaptat ideilor de la club și ideilor antrenorului, însă am încercat întotdeauna să fac tot ce am putut mai bine și am petrecut și acolo momente bune”, a declarat Joao Felix pentru Mundo Deportivo.