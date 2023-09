Joao Felix a vorbit despre Diego Simeone și a dezvăluit de ce nu poate rămâne la Atletico Madrid 

Cel mai scump transfer din istoria lui Atletico Madrid, în schimbul cărora madrilenii au plătit 127 de milioane de euro, nu a reușit să se adapteze. Joao Felix a fost împrumutat inițial la Chelsea, în ianuarie 2023, însă s-a întors în vară, după ce nu s-a impus nici în tricoul londonezilor.

Barcelona a obținut împrumutul său, fără opțiune de transfer, la începutul lunii septembrie, după ce jucătorul spusese deja, într-un interviu acordat lui Fabrizio Romano, că își dorește să îmbrace tricoul echipei blaugrana. Intrat în dizgrația lui Diego Simeone, Joao Felix a fost cedat.

Joao Felix recunoaște: „Cine nu se regăsește trebuie să schimbe locul!”

Într-un interviu acordat pentru Mundo Deportivo, fotbalistul portughez a vorbit despre plecarea de la Atletico și a transmis clar că nu s-a putut adapta ideilor și stilului de joc a lui Diego Simeone. Antrenorul este cunoscut deja pentru stilul său defensiv, care nu se potrivește cu caracteristicile lui Felix.

„E clar pentru toată lumea, fotbalul este așa, cine nu se regăsește trebuie să își schimbe locul. Am făcut asta înainte cu Chelsea și am făcut-o acum cu Barcelona pentru că nu eram bine acolo, nu m-am adaptat ideilor de la club și ideilor antrenorului, însă am încercat întotdeauna să fac tot ce am putut mai bine și am petrecut și acolo momente bune”, a declarat Joao Felix pentru Mundo Deportivo.

Ce a spus Joao Felix despre posibilitatea de a continua la FC Barcelona

Totodată, jucătorul a fost întrebat despre posibilitatea de a rămâne la gruparea blaugrana și după ce i se termină împrumutul și a oferit un răspuns sincer.

„În opinia mea, depinde de cum închei sezonul. După aceea e Barcelona cea care trebuie să negocieze cu Atleti și după depinde de Atleti, dacă vrea să faciliteze sau nu lucrurile. Însă astea sunt lucruri care țin de afaceri, de valori, în care eu nu mă bag.

Îmi fac treaba pe teren, încerc să fac ce pot mai bine pentru ca ei să vrea să mă transfere la final, restul nu ține de mine”, a declarat portughezul.

Joao Felix a jucat trei meciuri în tricoul Barcelonei în acest sezon și a reușit să dea trei goluri și să ofere o pasă de gol.