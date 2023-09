Decizia radicală pe care e gata să o ia David de Gea după ce a rămas fără echipă

Experimentatul portar spaniol, care a strâns peste 500 de meciuri la Manchester United, a părăsit surprinzător clubul de pe Old Trafford. Antrenorul Erik ten Hag a insistat pentru aducerea lui Andre Onana, iar goalkeeper-ului spaniol i-a fost propus un contract nou, dar cu salariu scăzut.

De Gea a refuzat propunerea lui Manchester United și a rămas liber de contract. În această vară, goalkeeper-ul năcut la Madrid a refuzat mai multe oferte, inclusiv din Arabia Saudită, iar acum ia în calcul să se retragă din fotbal dacă nu va găsi un club pe placul său, scrie The Guardian.

Publicația britanică scrie că De Gea își dorește un club care să lupte pentru obiective importante și la care să fie titular incontestabil. În caz contrar, spaniolul poate lua decizia radicală de a pune punct carierei.

David de Gea a jucat la doar două cluburi în carieră. A crescut la Atletico Madrid, iar la prima echipă a spaniolilor a evoluat în perioada 2009-2011. În urmă cu 12 ani era cumpărat de Manchester United pentru 25 de milioane de euro.

La gruparea de pe Old Trafford, De Gea a strâns 545 de meciuri și a câștigat opt trofee: titlul în Premier League, Europa League, o Cupă a Angliei, două Cupe ale Ligii și trei Supercupe.

David de Gea may retire if he does not get offer to be No 1 at major club https://t.co/xo9rn1AX5r