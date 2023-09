Felix, o binecuvântare și un blestem. Cum ar putea portughezul să o falimenteze pe Barcelona

Atacantul în vârstă de 23 de ani a ajuns la FC Barcelona sub formă de împrumut, pentru suma de 50 de milioane de euro.

Portughezul s-a adaptat mai repede decât s-ar fi așteptat după anii nefaști petrecuți la Chelsea și Atletico Madrid. ”Mi-am îndeplinit un vis din copilărie” a fost mesajul lui Joao Felix pentru suporterii catalani.

Pariul lui Xavi, Joao Felix s-a remarcat în ultima partidă din Champions League. Barcelona a învins formația belgiană Antwerp, scor 5-0, în primul meci al Grupei H. Portughezul a primit distincția de omul meciului, după cele două goluri marcate și pasa decisivă din partida de marți seară.

Acordul dintre Clubul de pe Camp Nou și Atletico Madrid nu prevede o clauză de cumpărare. Împrumutul expiră în vara anului 2024, iar roș-albii îl pot păstra pe Joao Felix.

