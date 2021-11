Xavi, alesul conducerii Barcelonei! Când este așteptat pe Camp Nou pentru a semna contractul

Fostul mare mijlocaș de pe Camp Nou este sub contract cu Al-Sadd, dar se pare că își va încheia actualul angajament și va semna cu Barcelona, chiar dacă șefii clubului din Qatar au spus că nu vor renunța la antrenorul lor.

Xavi este așteptat în Barcelona mâine pentru a semna cu fostul său club, informează jurnalistul Nicolo Schira.

Confirmed! #Xavi Hernandez is expected at #Barcelona on tomorrow to sign for #Barça. #transfers #FCB https://t.co/GpIC1aFBAg