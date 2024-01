Xavi a pus tunurile pe jucători după calificarea în sferturile Cupei Spaniei: "Sunt disperat"

Echipa antrenată de Xavi s-a calificat în sferturile competiţiei. La Salamanca, pe arena Campo de Futbol Reina Sofia, echipa locală a deschis scorul în minutul 31, prin Alvaro Gomez. FC Barcelona a egalat în minutul 45, prin Ferran Torres.

Catalanii au rezolvat problema echipei calificate în numai patru minute. Jules Kounde a adus în avantaj oaspeţii, cu un şut de la distanţă, în minutul 69, pentru ca în minutul 73 Alejandro Balde să stabilească rezultatul final, 3-1 pentru FC Barcelona.

Xavi, nemulțumit de evoluția echipei

Antrenorul catalan a mărturisit că nu este încântat de jocul arătat de formația pe care o pregătește, în fața unei divizionare din Liga 3.

"Sunt disperat când nu facem lucrurile cum trebuie. Am făcut greșeli din cauza lipsei de agresivitate. Încă suntem o trupă tânără și în construcție și trebuie să generăm mai mult și să gestionăm mai bine unele situații. Am mizat pe jucători foarte tineri, cărora am vrut să le ofer posibilitatea de a mai câștiga la încredere și la moral!

Am văzut o defensivă fragilă. Mă așteptam mai mult și de la linia de mijloc, să vină cu finalizări de la distanță și mă refer la De Jong, Pedri, Gundogan, Oriol.

Altfel, am făcut un joc solid și sper să facem cu această ocazie un pas înainte. Erorile noastre nu au nicio legătură cu terenul prost. Am decis calificarea în repriza a doua, când adversarul a căzut fizic

Țin să-i felicit pe cei de la Unionistas, au făcut un meci extraordinar și mi s-a părut că sunt peste nivelul ligii a treia", a declarat Xavi, în cadrul unei conferințe de presă.