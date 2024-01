Reușita spectaculoasă cu care Jules Kounde a salvat-o pe FC Barcelona de la un rezultat rușinos

După eșecul răsunător din finala Supercupei Spaniei, când a pierdut cu 4-1 în fața rivalei Real Madrid, FC Barcelona părea să aibă o misiune facilă împotriva formației din Liga 3.

Victorie chinuită pentru FC Barcelona

Catalanii au avut o primă repriză modestă, iar gazdele au deschis scorul în minutul 31, după reușita lui Gomez.

Egalarea a venit înainte de pauză, când Ferran Torres a marcat, iar formația antrenată de Xavi a intrat la cabine cu un moral bun.

În minutul 61, tehnicianul iberic i-a introdus pe teren pe Lewandowski, Gundogan și Pedri, iar de atunci jocul a fost dominat de FC Barcelona.

Jules Kounde i-a dus pe catalani în avantaj cu o reușită spectaculoasă, iar Balde a stabilit scorul final, 3-1. În sferturile de finală, FC Barcelona va evolua împotriva celor de la Mallorca.

Xavi Hernandez, încrezător că echipa sa poate câștiga trofee

Antrenorul catalan a vorbit după umilința din Supercupă, însă a avut un discurs pozitiv, în ciuda faptului că jocul echipei sale a lăsat de dorit. Mai mult, Xavi a reamintit că în ciuda situației dificile cu care echipa se confruntă în ultimii ani, în special de ordin economic, s-au reușit rezultate neașteptate în trecut, când așteptările nu erau atât de mari și a transmis un mesaj de încredere.

„Trebuie să schimbăm fața după înfrângere. Suntem mai aproape de succes decât de înfrângere. Au venit în Qatar să mă semneze și îmi spun că clubul se află într-un moment foarte rău și că obiectivul, în primul sezon, este să rămânem pe locul patru. Am ieșit pe locul al doilea.

Anul trecut, obiectivul a fost să câștigăm titlul, mi-a spus-o președintele, și am câștigat și titlul și Supercupa. Am fost mult peste așteptări. Sezonul acesta trebuie să câștigăm trofee, trofee importante: Cupa, titlul sau Champions. Suntem încă în luptă pentru toate trei.

Dacă nu vom câștiga, așa cum fac toți antrenorii, dacă nu îndeplinesc cerințele, voi fi primul care pleacă și voi spune că până aici am ajuns. Continuitatea, la Barca, este marcată de trofee. Întotdeauna a fost așa și am spus încă din prima zi, sunt aici pentru că s-au acoperit obiectivele, dacă nu am fi câștigat titlul în sezonul trecut atunci nu m-aș mai afla aici.

Suntem mai aproape de succes decât de înfrângere. Ne aflăm pe un drum al succesului. Lansez un mesaj de pozitivism. Asta este realitatea mea. Nu obișnuiesc să îmi dau cu părerea de opinii, mi se pare că toate sunt de respectat, însă explic realitatea mea, ce trăiesc în interiorul clubului”, a declarat Xavi Hernandez la conferința de presă conform sport.es.