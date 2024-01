„Suntem mai aproape de succes decât de înfrângere!” Xavi Hernandez, discurs neașteptat după ce Barcelona a fost umilită de Real Madrid 

Barcelona nu a avut replică în fața lui Real Madrid în finala Supercupei Spaniei, disputată în Arabia Saudită. Vinicius Junior și-a făcut de cap cu apărarea catalanilor, reușind un hat-trick în prima repriză. Robert Lewandowski a marcat singurul gol al echipei lui Xavi Hernandez, în timp ce tabela a fost închisă de Rodrygo, în a doua repriză.

Xavi Hernandez, încrezător că echipa sa poate câștiga trofee

Xavi Hernandez a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Unionistas Salamanca din Cupa Spaniei, programat miercuri, de la 20:30. Antrenorul catalan a vorbit după umilința din Supercupă, însă a avut un discurs pozitiv, în ciuda faptului că jocul echipei sale a lăsat de dorit.

Mai mult, Xavi a reamintit că în ciuda situației dificile cu care echipa se confruntă în ultimii ani, în special de ordin economic, s-au reușit rezultate neașteptate în trecut, când așteptările nu erau atât de mari și a transmis un mesaj de încredere.

„Trebuie să schimbăm fața după înfrângere. Suntem mai aproape de succes decât de înfrângere. Au venit în Qatar să mă semneze și îmi spun că clubul se află într-un moment foarte rău și că obiectivul, în primul sezon, este să rămânem pe locul patru. Am ieșit pe locul al doilea.

Anul trecut, obiectivul a fost să câștigăm titlul, mi-a spus-o președintele, și am câștigat și titlul și Supercupa. Am fost mult peste așteptări. Sezonul acesta trebuie să câștigăm trofee, trofee importante: Cupa, titlul sau Champions. Suntem încă în luptă pentru toate trei.

Dacă nu vom câștiga, așa cum fac toți antrenorii, dacă nu îndeplinesc cerințele, voi fi primul care pleacă și voi spune că până aici am ajuns. Continuitatea, la Barca, este marcată de trofee. Întotdeauna a fost așa și am spus încă din prima zi, sunt aici pentru că s-au acoperit obiectivele, dacă nu am fi câștigat titlul în sezonul trecut atunci nu m-aș mai afla aici.

Suntem mai aproape de succes decât de înfrângere. Ne aflăm pe un drum al succesului. Lansez un mesaj de pozitivism. Asta este realitatea mea. Nu obișnuiesc să îmi dau cu părerea de opinii, mi se pare că toate sunt de respectat, însă explic realitatea mea, ce trăiesc în interiorul clubului.

La Barca nu există varianta de a nu câștiga trofee, întotdeauna trebuie să găsim o modalitate prin care să putem să ne luptăm. Nici fani, nici presa și nici noi nu putem permite ca Barca să nu fie o echipă competitivă. Ar fi foarte dificil de digerat.

Ne aflăm într-o situație extrem de dificilă. Asta trebuie să înțelegem cu toții. Am sesizat dificultățile încă din prima zi, însă nu e problemă, sunt de-ai echipei și trebuie să dau totul, sunt primul care încurajează jucătorii, însă situația e dificilă la nivel economic. Asta trebuie să înțeleagă lumea, însă în ciuda acestui lucru, ne luptăm”, a declarat Xavi Hernandez la conferința de presă conform sport.es.