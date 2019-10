Virusul FIFA loveste din nou! Real Madrid este in pericol inainte de El Clasico, s-au accidentat doi jucatori importanti

Real Madrid este afectata de deplasarile fotbalistilor la echipele nationale.

Clubul madrilen a pierdut doi jucatori importanti din lot cu 12 zile inainte de El Clasico. Convocati la nationalele lor, Gareth Bale si Luka Modric s-au intalnit aseara in duelul dintre Tara Galilor si Croatia, care s-a terminat 1-1. Pentru croati a deschis scorul Vlasic, in minutul 9, in timp ce Gareth Bale a inchis tabela in minutul 4 de prelungiri al primei reprize.

Atat Modric, cat si Bale s-au accidentat pe finalul meciului, insa singurul schimbat a fost croatul, care nu a mai putut continua si a iesit de pe teren ajutat de doua persoane. Galezul a ales sa termine meciul in teren, desi se resimtea. Dupa meci, selectionerul Tarii Galilor, Ryan Giggs, a spus ca Bale a suferit o crampa.

Este a doua oara cand Modric se intoarce de la nationala accidentat, dupa ce in etapa anterioara a revenit cu o leziune la aductorii stangi. Zidane l-a mai pierdut si pe Kroos, care s-a accidentat pe 6 octombrie. Astfel, cu 12 zile inainte de El Clasico, Real Madrid are 4 jucatori incerti: Ferland Mendy, Bale, Modric si Kroos.