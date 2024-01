Vinicius Jr a dezvăluit de ce s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo

Brazilianul a marcat de trei ori în prima repriză în poarta rivalei și a contribuit decisiv la succesul echipei lui Carlo Ancelotti, care a câștigat primul trofeu din acest sezon.

Sud-americanul a fost întrebat după meci de ce s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo. De menționat este faptul că meciul s-a disputat chiar la Riydadh, pe KSU Stadium, unde Al-Nassr dispută meciurile de pe teren propriu.

”Am celebrat așa pentru Cristiano Ronaldo. El este idolul meu. Sunt fericit cu această echipă, facem lucruri speciale la Real Madrid și fanii din Arabia Saudită ne arată mereu susținerea lor”, a spus brazilianul, citat de Fabrizio Romano.

⚪️ Vinicius Jr: "I did the Siu celebration for Cristiano Ronaldo. He's my idol".

"I'm so happy with this team, we're doing special things at Real Madrid and Saudi people always show me their love". pic.twitter.com/VgLm14Qzs9