VESTE PROASTA pentru Barcelona inaintea dublei cu Real din Copa del Rey! S-A RUPT si e OUT sase saptamani

El Clasico se muta si in Copa del Rey.

Jasper Cillessen va lipsi sase saptamani de pe teren, din cauza unei rupturi musculare, a anuntat clubul catalas intr-un comunicat.

Astfel, Cillessen va rata ambele manse ale semifinalei Barcelona - Real Madrid din Copa del Rey.

Internationalul olandez nu a stat in poarta Barcei la niciun meci din La Liga in acest sezon, insa a fost introdus in prima echipa in meciurile de Cupa in toate cele trei sezoane ale sale la clubul catalan. El a reusit sa cucereasca alaturi de coechipierii sai trofeul in 2017 si 2018.

El a avut o interventie spectaculoasa si in victoria categorica a Barcelonei la Sevilla in returul sferturilor Copa del Rey, cand a scos un penalty batut de Ever Banega.

Data fiind accidentarea lui Cillessen, Marc Andre ter Stegen isi va lua locul in poarta Barcei si in meciurile din Cupa impotriva celor de la Real, programate pe 6 februarie, respectiv 27 sau 28 februarie.

Cillessen este asteptat sa revina in finala Copa del Rey, in cazul in care Barca trece de Real Madrid in semifinale.