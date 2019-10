"E de Real Madrid si Barcelona! O sa-l vedeti in doi ani! Si mai am unul!" Anunt BOMBA al lui Becali! Numele surpriza aparut pe lista lui de favoriti

Gigi Becali e sigurca a dat lovitura cu doi dintre jucatorii transferat in aceasta vara.

Oaida si Pantiru sunt noii sai favoriti. Despre mijlocas spune ca va ajunge la o mare echipa a Europei in cel mult doi ani, iar pe Pantiru i-l propune lui Contra la nationala. Si fotbalistului adus de la Iasi ii prevede un viitor stralucitor.

"E cel mai mare semn de intrebare. Noi nu avem un atacant. Avem tot: nici nu stim cu cine sa jucam! Avem un atacant valoros, Gnohere are calitate si valoare, dar nu are ambitie sa fie la greutatea optima. Daca ai kilograme in plus, te misti greu. Avem echipa! Man, Coman, Tanase, Vina, de Oaida nu mai spun! O sa vedem noi cine e Oaida in Europa peste doi ani. E jucator de Real Madrid, de Barcelona, de primele 10 echipe ale Europei. Oaida, Pantiru... amandoi!", a spus Becali la PRO X.

Patronul FCSB l-ar vrea pe Pantiru in lotul Romaniei la meciurile cu Feroe si Norvegia, din preliminariile Euro. In ceea ce-l priveste pe Tanase, e de acord cu Contra: fostul capitan al FCSB nu merita chemat.

"Tanase, in ultimul timp, nici nu prea a aratat... Ii dau dreptate lui Contra. Trebuie sa spun ce vad. Nu sunt dusmanul lui Contra. A facut o mare tampenie cu Spania. N-are rost sa mai zic, am spus ce cred. Am fost intrebat si am zis. Nu stiu de Manea, inca nu-l stiu bine, o sa-l vedem. Coman n-are voie sa lipseasca. Man n-are voie sa lipseasca. Vorbim de nationala. Man si Coman sunt viitorul nostru, astia o sa ne aduca bucurii. Mai e un jucator, Pantiru! E cel mai bun fundas stanga din Romania la ora asta. Poate sa ajunga un mare fundas stanga al Europei! Contra alege! De Bancu imi place foarte mult, nu aleg eu intre Bancu si Pantiru. Bancu e mare fotbalist, iar Pantiru e mare fundas stanga. Dar nu aleg eu, sa aleaga selectionerul. Bancu dribleaza, urca, prea bun fotbalist, nu pot sa spun eu acum ca e mai bun Pantiru. Dar el, in viitorul apropiat, va fi unul dintre cei mai mari ai Europei. Asa ma pricep eu! Eu vad lucruri inaintea altora", a comentat Becali.