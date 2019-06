Valverde a decis! El e primul star care pleaca de la Barcelona in acesta vara. Catalanii il vand ca sa aduca forte proaspete in lot

Oficialii Barcelonei au pornit planul pentru reimprospatarea lotului echipei catalane.

Ernesto Valverde si-a dat acordul in ceea ce priveste plecarea lui Ivan Rakitic de la Barcelona in aceasta vara. Cadena Ser anunta ca antrenorul catalanilor s-a razgandit in ceea ce priveste viitorul fotbalistului croat dupa ce a avut o intalnire cu Josep Maria Bartomeu.

Presedintele Barcei l-a invitat pe Valverde sa discute despre posibilele plecari de la echipa. In acea intalnire Bartomeu i-a prezentat antrenorului o lista cu nume de jucatori care ar putea aduce venituri consistente pentru a permite transferuri de top pentru reimprospatarea lotului.

Unul dintre aceste nume este cel al lui Ivan Rakitic, care mai are contract cu Barcelona pana in 2021 si care vrea sa continue la echipa catalana. El a cerut chiar o prelungire de contract, iar Valverde a fost de acord ca este un om cheie din lotul sau. Totusi, se pare ca antrenorul s-a razgandit acum si ar accepta despartirea de Rakitic, cu conditia ca in locul sau sa vina un jucator care sa improspateze situatia pe acel post.

Mijlocasul croat aflat acum in vacanta poate ajunge in Serie A sau in Premier League, Manchester United fiind principala destinatie vehiculata in cazul unui transfer al sau.