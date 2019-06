Kinsey Wolanski a lovit din nou! Ce cascadorie a facut cu iubitul ei in Barcelona. VIDEO

Kinsey Wolanski, femeia care a patruns pe teren in finala Champions League, a facut o noua cascadorie.

Kinsey a fost arestata dupa ce a patruns pe gazonul de pe Wanda din Madrid, la meciul dintre Liverpool si Tottenham, cand zeci de milioane de oameni priveau la TV. A fost o cascadorie pentru a promova site-ul iubitului ei, Vitaly. Alaturi de el apare acum Kinsey intr-o noua cascadorie, regizata de aceasta data in Barcelona. In fata unei multumi curioase, Kinsey si Vitaly s-au sarutat pe marginea unei fantani arteziene, insa cei doi au cazut in apa.

"Cand nu ai reusit ca actrita asa ca trebuie sa le dai oamenilor o reprezentatie pe strada", a reactionat tanara.