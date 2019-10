Dupa Cristiano Ronaldo, DEZASTRUL! Real Madrid, RECORD NEGATIV: mai putine goluri ca Burnley, Lille sau Sassuolo. CIFRE ULUITOARE

Din articol 450 de goluri pentru Ronaldo la Real!

Cristiano Ronaldo era piesa de rezistenta la Real Madrid.

De la plecarea portughezului, echipa de pe Santiago Bernabeu nu si-a mai regasit forma de altadata.

Nici dupa revenirea lui Zidane, Realul nu a mai reusit sa arate asa cum obisnuise pe toata lumea.

In atac, Real Madrid a ajuns mai jos decat echipe precum Burnley, Lille, Aston Villa sau Sassuolo.

Analizele arata ca potentialul ofensiv al Realului a scazut cu 43% dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Trio-ul "Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo" s-a transformat in "Bale, Benzema, Hazard", iar cifrele sunt incomparabile.

Trio-ul "Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo" a adus nu mai putin de 442 de goluri in contul Realului, cel mai mare numar de reusite al vreunui trio din istoria echipei de pe Bernabeu. In aceasta statistica au fost luate in calcul doar golurile marcate de unul dintre cei trei in meciurile in care au fost cu totii prezenti pe teren.

Cristiano Ronaldo a inscris 450 de goluri pentru Real Madrid in 438 de aparitii.

"Bale, Benzema, Hazard" are doar 9 goluri inscrise in acest sezon, mai putine decat ce au reusit trio-urile celor de la Leipzig, Sassuolo, Getafe, Burnley, Atalanta, Villarreal sau Lille.

La Juventus, Cristiano Ronaldo a inscris de 33 de ori in 53 de meciuri jucate de cand a ajuns in Serie A.

Real Madrid este, in acest moment, pe 2 in La Liga, dupa 9 etape.