ULTIMA ORA! "A disparut, vrea sa plece!" Real Madrid este la cateva ore distanta de transferul asteptat

Spaniolii de la Marca au facut anuntul.

Thibaut Courtois este la "ore distanta" de transferul la Real Madrid, anunta Marca. Portarul belgian si-a manifestat in mai multe randuri dorinta de a se intoarce in Spania, acolo unde se afla copiii lui, iar Real vrea sa-l aduca dupa ce varianta preferata in ultimii 2 ani, David De Gea, pare sa fi picat definitiv.

Courtois trebuia sa revina astazi la antrenamentele lui Chelsea dupa ce a primit o vacanta de 3 saptamani dupa Cupa Mondiala, acolo unde a cucerit bronzul alaturi de nationala Belgiei, insa portarul de 26 de ani nu s-a prezentat la antrenamente!

Courtois este la Chelsea din 2011 - el a fost imprumutat imediat dupa transferul de la Genk la Atletico Madrid unde a petrecut 3 ani. Cei de la Chelsea doresc 35 de milioane de euro pentru portar pentru a nu-l pierde gratis vara viitoare cand ii expira contractul.