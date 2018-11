Transferul la care nu se astepta nimeni! Pe cine vrea Barcelona sa aduca in iarna

Barcelona continua sa fie foarte activa pe piata transferurilor in Brazilia.

Scouterii care reprezinta Barca in America de Sud au fost foarte activi in ultimii ani, propunand mai multi jucatori atat pentru prima echipa, cat si pentru Barca B. Ultimul jucator transferat a fost Arthur de la Gremio. Acum, Barca se pregateste sa aduca un nou pusti brazilian.

Fundasul dreapta de 19 ani al celor de la Atletico Mineiro, Emerson, este ultima tinta a catalanilor. Aceasta este international de tineret si a fost adus de Atletico abia in vara, de la Independencia, pentru 1.1 milioane de euro. S-a impus imediat si la Atletico Mineiro, fosta echipa a lui Ronaldinho, avand 19 aparitii in acest sezon. El a marcat primul sau gol la noua echipa intr-un 5-2 cu Sport Recife.

Emerson este un fundas dreapta puternic, cu o medie de 2 dueluri la cap castigate pe meci. Prefera sa joace mingea scurt in dauna paselor lungi, avand insa probleme la posesie, fiind deposedat des. Barcelona a mai luat un fundas dreapta tanar in vara - Mouassa Wague, senegalezul care a impresionat la Mondial, a fost adus de la AS Eupen insa momentan a jucat doar la echipa secunda a Barcei.