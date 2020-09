Transfer SURPRIZA la Real Madrid! Cine este ANONIMUL pe care si-l doreste Zidane pe Santiago Bernabeu

Zinedine Zidane a pus ochii pe un fotbalist prea putin cunoscut in fotbalul mondial.

Este vorba despre Ignatius Ganago, jucator camerunez legitimat la Lens. Tanarul atacant in varsta de 21 de ani a fost format la Nice, unde a inscris 15 goluri (9 pentru echipa secunda si 6 pentru echipa mare).

Ganago este comparat de specialisti cu Samuel Eto'o, iar potrivit celor de la Diario Madridista, Zidane isi doreste sa-l transfere in aceasta campanie de mercato.

"Ignatius Ganago este varful african tipic. 'Un berbec' care are o plecare de pe loc puternica in primii metri si o rapiditate care ii permite sa se diferentieze prin dribling. In fata portarilor adversi, este letal" au notat jurnalistii din Spania.

Ignatius Ganago a ajuns la Lens in urma cu cateva saptamani, contra sumei de 6 milioane de euro.