Topul in care Cristiano Ronaldo si Sergio Ramos sunt REGII ultimului deceniu! Cifrele celor doi 

Cei doi fosti coechipieri au fost inclusi impreuna intr-un studiu facut pe ultimii 10 ani.

Cristiano Ronaldo si Sergio Ramos au jucat impreuna in perioada in care portughezul a fost starul lui Real Madrid. La doi ani dupa plecarea de pe Bernabeu, cei doi inca au in comun o statistica impresionanta, la un capitol la care exceleaza: penalty-urile.

La acest capitol, Real Madrid este una dintre echipele cu cea mai mare incidenta in totalul datelor culese din ultima decada, dupa cum scrie Mundo Deportivo. Astfel, madrilenii sunt protagonistii cu cifrele cele mai mari, cu jucatorul care a comis cele mai multe penalty-uri, incepand cu sezonul 2009/2010, Sergio Ramos (13 penalty-uri) si Cristiano Ronaldo, jucatorul care a transformat cele mai multe penalty-uri (61 din 72), care pe deasupra, este cel care a si provocat cele mai multe (18).

In cele 9 sezoane jucate, portughezul a provocat cu 3 penalty-uri mai mult decat Neymar, care a scos 15 lovituri de pedeapsa si cu 8 mai mult decat Luis Suarez, care a provocat 10 penalty-uri.

Sergio Ramos este si jucatorul din La Liga cu cele mai multe cartonase galbene acumulate (162) si cele mai multe eliminari din istorie (20), in timp ce penalty-urile lui Ronaldo sunt cel mai bun registru din istoria competitiei, in fata lui Hugo Sanchez (56) si Leo Messi (55).