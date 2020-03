Georgina nu sta cuminte! Unde a fost vazuta partenera lui Cristiano Ronaldo, cat timp acesta se afla in autoizolare

Cristiano Ronadlo s-a refugiat in Madeira.

Imediat dupa ce s-a dat alerta la Juventus, Cristino Ronaldo a zburat acasa, in Portugalia, pentru a sta alaturi de familia sa. Superstarul s-a autoizolat in imobilul pe care il detine in Funchal, bucurandu-se de conditii de lux, cu piscina pe acoperis cu vedere la ocean.

Georgina, partenera lui Ronaldo, nu a rezistat prea mult in casa si a mers la cumparaturi, anunta Mirror.

"Ronaldo a ramas acasa, in timp ce Georgina Rodriguez a riscat sa ia coronavirus dupa ce a iesit la cumparaturi in magazinele de pe insula", au scris englezii.

Jucatorii lui Juventus sunt suspecti de coronavirus, dupa ce Rugani a fost deja primul confirmat cu Covid-19, iar Matuidi, coechipierul acestuia, a fost diagnostiat de asemenea cateva zile mai tarziu.