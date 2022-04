Titlul rămâne la Madrid, dar la Real! Echipa lui Ancelotti, campioana Spaniei după victoria cu Espanyol 

Madrilenii porneau duelul cu gruparea din Barcelona având o miză importantă în cazul unei victorii și au reușit să își atingă obiectivul. În absența lui Karim Benzema, lăsat de Carlo Ancelotti pe banca de rezerve, Rodrygo a deschis scorul, în minutul 33, din pasa lui Marcelo. Același fotbalist a reușit să mai marcheze o dată, în minutul 43, echipa sa intrând cu un avantaj de două goluri la pauză.

În minutul 56, Marco Asensio a mai marcat o dată pentru Real Madrid, mărind avantajul gazdelor. Intrat în a doua repriză, Karim Benzema a reușit să își treacă și el numele pe lista marcatorilor, în minutul 81, cu un șut de lângă punctul cu var, din pasa lui Rodrygo. Atacantul francez are 26 de goluri marcate în campionat în acest sezon, fiind și golgheterul din La Liga.

Let the celebrations begin... ????????

În urma victoriei de pe teren propriu cu Espanyol, Real Madrid a devenit matematic campioana Spaniei, având un avantaj de 17 puncte față de următoarea clasată, Sevilla, cu patru etape înainte de finalul campionatului. Astfel, titlul de campioană rămâne la Madrid, însă nu la Atletico, ci la Real, care a reușit ultima dată să câștige campionatul în sezonul pandemic 2019/20.

Real Madrid își trece astfel în palmares titlul cu numărul 35 de campioană a Spaniei, fiind și formația cu cele mai multe astfel de trofee. Rivala Barcelona a reușit să cucerească 26 până în prezent, ultimul în sezonul 2018/19.

La meciul cu Espanyol, în urma căruia Real Madrid a deveniti matematic campioana Spaniei, fanii de pe Santiago Bernabeu au scandat: "Cristiano, Cristiano". S-a întâmplat în minutul 7, numărul purtat de fotbalistul portughez.

Real Madrid fans chanting Cristiano Ronaldo's name at the 7th minute in their match against Espanyol ❤️

