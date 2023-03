Barcelona și-a făcut planul pentru revenirea lui Leo Messi. Cu ce număr va evolua argentinianul

PSG vrea să-i prelungească actuala înțelegere și se așteaptă ca sud-americanul să ofere în următoarea perioadă un răspuns. De asemenea, Messi mai este dorit și în Arabia Saudită, în MLS, dar și la Barcelona, clubul alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist.

Barcelona pregătește revenirea lui Messi

Potrivit jurnalistei Cristina Cubero, Barcelona s-a pregătit deja și pentru revenriea lui Messi și este gata să-i ofere tricoul cu numărul 10, pe care l-a luat Ansu Fati după plecarea argentinianului, din 2021.

If Leo Messi returns to Barça, the club would give him Ansu Fati's number 10. — @criscubero pic.twitter.com/hIvkSX2w58 — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 29, 2023

Joan Laporta, președintele Barcelonei, nu neagă interesul clubului pentru Messi, însă spune că nu vrea să influențeze negocierile dintre argentinian și PSG:

"A trebuit să iau decizia respectivă (n.r întrebat despre plecarea lui Messi la PSG). Clubul se află deasupra tuturor. Am fost trist la acel moment. Am fost nevoit să fac o alegere și am ales binele clubului. M-am intersectat cu Leo la Paris.

M-am întâlnit cu tatăl lui, da, este adevărat. Am discutat despre situația jucătorului și l-am felicitat pentru triumful de la Cupa Mondială. Am discutat despre contribuția pe care a avut-o Leo la turneul final. La această oră nu vrea să mă bag peste PSG, să fiu lipsit de respect. Momentan nu vreau să vorbesc public despre o posibilă revenire a lui Messi, din respect pentru el și pentru PSG”, a spus Laporta.

PSG încearcă să-l convingă pe Messi să rămână pentru încă un sezon la Paris. Presa din străinătate scrie că jucătorul a refuzat până acum ofertele înaintate de șeici. Messi are un sezon aproape perfect, dar nu pare convins să mai joace în Ligue 1.

La Vanguardia a scris recent că PSG i-ar fi propus lui Messi o reducere de salariu pentru sezonul 2023/2024. Jucătorul nu ar fi de acord cu așa ceva. De asemenea, el ar fi tentat să părăsească Europa.

Inter Miami, clubul deținut de David Beckham, a transmis public că vrea să-l transfere pe Messi. O altă variantă ar fi întoarcerea în Argentina. Sergio Aguero a declarat că Messi „Ia serios în considerare posibilitatea de a juca pentru Newell's”, clubul său din copilărie.