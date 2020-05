Decizie controversata in plina pandemie! Athletic Bilbao si Real Sociedad vor sa joace finala Cupei Spaniei in fata fanilor

Cele doua cluburi din Tara Bascilor anunta in plina pandemie ca vor sa joace meciul cu spectatori.

Finala Cupei Spaniei a fost programata initial pe 18 aprilie, la Sevilla, dar a fost amanata din cauza focarului de COVID-19.

Meciul ar trebui sa fie unul special, deoarece este un derby basc intre Bilbao si Sociedad. Cele doua echipe sunt dispuse sa astepte pana cand finala se va putea disputa cu fani in tribune. Acest lucru a fost explicat intr-o declaratie comuna a cluburilor.

"Dorinta ambelor cluburi a fost intotdeauna ca finala sa se joace cu fanii nostri in tribune".

Cluburile au cerut de asemenea o garantie ca aceasta competitie va fi considerata in continuare un titlu oficial.

Ultima data cand finala Cupei Spaniei s-a disputat intre doua echipe din Tara Bascilor, a fost acum aproape un secol, in 1927. In acea finala, Real Union a castigat cu 1-0 in fata lui Arenas Club.