Man City - Real Madrid, IN PERICOL sa nu se joace! 'Galacticii' amenintati cu IZOLAREA in Anglia! Ce decizie va lua UEFA

Real Madrid vrea sa se califice, desi City a castigat cu 2-1 pe Bernabeu, insa nu stie daca poate juca in Anglia!

Dupa victoria cu 2-1 de pe Santiago Bernabeu, 'cetatenii' lui Pep Guardiola au sperante mari ca vor ajunge in faza finala a Champions League, care se va disputa la Lisabona. De Bruyne si compania asteapta returul de pe Etihad, care ar trebui sa se dispute in data de 7 august, insa regulile aflate in vigoare in Anglia ar putea sa ii opreasca pe 'galactici' sa faca deplasarea!

In prezent, Marea Britanie impune o carantina de 14 zile tuturor persoanelor care vin in tara din Spania! In conditiile actuale, lotul si staff-ul lui Real Madrid ar trebui sa intre in izolare imediat ce ar ajunge in Anglia, anunta sport.es! Atunci cand UEFA a decis ca partidele din optimi sa nu se dispute pe teren neutru, situatia din Europa parea sa se amelioreze, insa recent au aparut noi focare puternice de coronavirus. Astfel, Guvernul condus de Boris Johnson a decis sa impuna izolarea persoanelor care vin din anumite zone ale Spaniei.

UEFA inca asteapta sa vada cum evolueaza situatia inainte de a lua o decizie, optiunile fiind disputarea meciului pe teren neutru sau o intelegere cu guvernul britanic in asa fel incat delegatia Realului sa nu trebuiasca sa intre in carantina.