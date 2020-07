O singura echipa a ramas in cursa pentru transferul lui Kai Havertz! Unde ar putea ajunge jucatorul care a refuzat-o pe Real Madrid!

Kai Havertz a declarat ca nu isi doreste sa ramana in Bundesliga, iar pe urmele lui au fost mai multe echipe importante din Europa, printre care campioana Spaniei, Real Madrid.

Potrivit Daily Mirror, fotbalistul in varsta de 21 de ani nu este interesat sa ajunga in La Liga. Germanul si-a dat, insa, acordul pentru un transfer in Premier League.

Chelsea este echipa interesata de mutarea lui Havertz, londonezii fiind singurii ramasi in cursa pentru a-i obtine semnatura.

Jurnalistii de la Sky Germany au scris ca, dupa incheierea sezonului in Premier League, Petr Cech va merge in Germania pentru a discuta cu oficialii lui Leverkusen. Suma vehiculata in acest moment pentru transfer este de 70 de milioane de lire, respectiv circa 77 milioane de euro.

Una dintre conditiile impuse pentru de Havertz pentru a accepta mutarea este ca echipa lui Frank Lampard sa se califice in urmatorul sezon al Ligii Campionilor.

Chelsea are in negotiations with Bayer Leverkusen over a deal to sign Kai Havertz for £70m.

All other suitors for the Germany forward are now out of the race. Petr Čech will fly out to Germany once the Premier League season is over for face-to-face talks.

(Source: Sky Germany) pic.twitter.com/9t30XuDEEm