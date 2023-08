Situația ciudată în care se află Gundogan la FC Barcelona

Barcelona trebuie să rezolve problema înregistrării lui Ilkay Gundogan până la meciul de duminică împotriva lui Getafe. În caz contrar, jucătorul poate pleca gratis, iar catalanii sunt nevoiți să îi plătească despăgubiri.

Probleme de după era Josep Bartomeu continuă pentru FC Barcelona. Aflați într-o situație financiară deficitară, veștile rele continuă să apară pentru Laporta. Ilkay Gundogan, jucător al lui Manchester City în ultimele 7 sezoane, trebuie să fie înregistrat până duminică.

Gundogan, situație complicată la FC Barcelona

Perioada mijlocașului central de la City, câștigător al ”triplei” în sezonul precedent, se poate sfârși înainte de a fi început. Dacă Laporta și conducerea catalanilor eșuează în a-l înregistra până la primul meci din noul sezon La Liga de duminică, ora 22:30, mijlocașul central de origine germană va pleca gratuit.

Conform Forbes, FC Barcelona poate pierde mai mult decât jucătorul. Contractul dintre cele două părți prevede o clauză conform căreia, în cazul în care nu este înregistrat, fostul jucător al lui Pep Guardiola va fi despăgubit cu 8,6 milioane de lire sterline per sezon, timp de două sezoane.

O situație similară s-a întâmplat anul trecut și cu atacantul polonez Robert Lewandowski. Fostul jucător de la Bayern Munchen a fost înregistrat la clubul catalan în ultima zi înainte de începerea sezonului precedent al campionatului de fotbal spaniol.

Pentru Gundogan, jucător care sezonul precedent a reușit 11 goluri și 7 pase decisive în drumul lui City către câștigarea campionatului, Ligii Campionilor și FA Cup, mutarea la Barcelona ar reprezenta apogeul carierei sale. Germanul a vorbit despre acest transfer ca unul ”de vis.”

Gundogan și discursul lui Xavi

Prima întâlnire cu antrenorul Xavi l-a convins pe Ilkay Gundogan că Barcelona este clubul potrivit pentru el și a scos în evidență asemănările dintre Xavi și fostul său antrenor, Pep Guardiola. ”În primul moment în care am vorbit cu Xavi, am simțit că este corect să vin aici, să mă alătur clubului. Am ocazia de a demonstra la un club nou, într-o țară nouă.

Am fost aproape de a ajunge pe Camp Nou de două ori în trecut, dar nu a fost menit să fie. Acum este momentul perfect.

Xavi și-a exprimat foarte clar ideile despre cum vrea echipa să joace. Este foarte asemănător cu modul în care am jucat la Manchester City. Este o școală asemănătoare, Guardiola, Xavi. În felul în care a abordat discuțiile, în onestitatea lui, m-am văzut pe mine însumi".

Barcelona începe noul sezon La Liga duminică, 13 august de la ora 22:30 în deplasare, pe Coliseum Alfonso Perez, împotriva celor de la Getafe, echipă care sezonul trecut a terminat în campionat pe locul opt.

Articol scris de Eduard Muntean