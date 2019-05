Sergio Ramos a luat decizia finala! Lovitura de TEATRU: ce i-a transmis presedintelui lui Real Madrid

Lovitura de teatru! Sergio Ramos a decis sa ramana la Real Madrid, dorind sa-si incheie cariera la clubul pentru care evolueaza de 14 ani. Cei de la El Chiringuito anunta ca Ramos a vorbit cu Florentino Perez si i-a transmis ca nu mai doreste sa plece!

Ramos avea oferta uriasa din China, insa a decis sa treaca peste problemele de la Real Madrid si sa ramana. Anuntul urmeaza sa fie facut intr-o conferinta de presa ce va avea loc in aceasta seara.

Supararea lui Sergio Ramos a venit dupa ce Real Madrid a fost eliminata din UEFA Champions League de Ajax. Ramos a fost suspendat pentru partida retur si a profitat de faptul ca era in tribune pentru a filma un documentar. Infrangerea cu 4-1 in fata lui Ajax a stricat tot momentul iar Ramos i-a reprosat lui Florentino Perez ca l-a scos tap ispasitor pentru esecul echipei.

BREAKING: Sergio Ramos has told Florentino Perez that he will stay at Real Madrid.

Well, that was a quick turnaround. ????

