Drum liber catre Barcelona! Unul dintre atacantii doriti de Koeman are acceptul antrenorului sa plece: "L-as duce chiar eu cu masina acolo!"

Barcelona este in plin proces de 'reconstructie' odata cu numirea lui Ronald Koeman iar catalanii cauta sa faca transferuri importante.

Desi l-au vrut mult timp pe Lautaro Martinez de la Inter, pretul ridicat al jucatorului i-a facut pe oficialii catalani sa isi schimbe optiunile. Numirea lui Koeman a adus si noi variante de jucatori cu care olandezul vrea sa reconstruiasca echipa.

Cu Luis Suarez anuntat ca trebuie sa isi caute echipa, Barcelona are nevoie de un atacant, iar optiunea lui Koeman ar fi chiar Memphis Depay de la Olympique Lyon.

Antrenorul francezilor, Rudi Garcia a vorbit despre jucatorul sau si sansele sa plece la alt club si a avut o reactie amuzanta atunci cand a fost intrebat despre interesul Barcelonei.

"Daca Memphis, ca si alti jucatori din lotul meu, si sunt suficienti, are oportunitatea sa joace intr-o echipa construita sa castige Champions League, il duc chiar eu cu masina la echipa aia,

Am auzit despre interesul pentru el in presa catalana, insa se spune de asemenea ca Suarez nu si-a reziliat contractul cu Barca. De fapt, acum cateva zile vorbeau ca un mic stangaci va pleca de la Barcelona iar in final va ramane", a spus Rudi Garcia intr-un interviu pentru Telefoot.

VIDEO - Toate hattrick-urile lui Memphis Depay in Ligue 1: