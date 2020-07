Anunt EXTRAORDINAR pentru fanii lui Real Madrid! Un jucator legendar revine alaturi de club dupa castigarea celui de-al 34-a titlu!

Fostul portar Iker Casillas, care a scris istorie in tricoul 'galacticilor', revine la club.

Publicatia Marca a anuntat ca "legenda revine" la mai putin de 24 de ore dupa ce Real Madrid a cucerit al 34-lea titlu din istorie.

Casillas revine, dupa 5 ani de pauza, la echipa la care a evoluat in 725 de partide si il va ajuta pe presedintele Florentino Perez, care a cerut personal ca fostul fotbalist sa se intoarca.

Goalkeeper-ul are 39 de ani si s-a retras dupa ce a suferit un infarct miocardic.

Club legend Iker Casillas is returning to Real Madrid, as an advisor to president Florentino Pérez.

The role is quite similar to the one Zinedine Zidane once had at the club, according to @Marca. pic.twitter.com/kGVXHgDX4U