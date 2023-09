Originar din Bârlad, Eduard Ciulin (48 de ani) a lăsat România pentru Spania la începutul anilor 2000. S-a stabilit în sudul peninsulei, în zona Málaga, „un oraș superb și cu oameni foarte primitori”.

A venit să muncească în Spania, ca majoritatea românilor, dar mereu a visat că într-o zi va ajunge să antreneze. 20 de ani mai târziu, Málaga a devenit „acasă” pentru român, deși fotbalul și viața l-au dus tocmai la Londra!

I-a văzut în carne și oase pe cei mai mari, de la Owen la Messi

„Întotdeauna am văzut fotbalul dintr-un alt unghi și mi-am dorit să mă exprim cu argumente tactice. Am început de jos în Spania și nu mi-a fost deloc ușor. Dar am știut că viața mea se va îmbunătăți pe zi ce trece.

Când situația mea a devenit tot mai bună, am mers să văd și să cunosc fotbalul din provincia Málaga. Am devenit socio al clubului Málaga CF, care juca în La Liga în perioada aceea. Mergeam la toate meciurile de acasă și așa am avut ocazia să-i văd pe viu pe cei mai mari. Owen, Ronaldo Nazario, Beckham, Zidane, Cristiano, Messi.”

„Acum pot antrena orice echipă din lume!”

„M-am apucat de școala de antrenori aici, în Spania. A durat aproape cinci ani și a fost foarte scumpă: drumuri, taxe, cazări, congrese, meciuri. Am călătorit enorm, am cheltuit bani, dar am văzut asta ca pe o investiție în viitorul meu. Am avut și norocul ca soția mea, căreia îi mulțumesc, să mă susțină tot timpul ăsta.

Examenul final a fost unul extrem de dur, cu mulți candidați care au picat, dar eu am reușit. Cu seriozitate, pasiune și, foarte important, fără relații și pile! Acum am licența UEFA Pro, obținută la Federația Spaniolă (RFEF), și pot antrena orice echipă din lume.”

A lucrat cu un fost jucător de la Osasuna și Barcelona B: „Salariile, cam 1.200 de euro!”

„Am antrenat la toate categoriile de juniori din Spania, apoi am ajuns și la seniori. După un campionat foarte bun la juniorii republicani, Fernando Porto (n.r. - fost jucător la Barcelona B, Leganés sau Osasuna) m-a ales să fac parte din stafful lui Club Deportivo Alhaurino, din Tercera División. Mi-a zis că m-a selectat pentru disciplină și ușurința cu care echipele mele se exprimă pe teren.

Ca antrenor, am avut ocazia să-l cunosc pe Vicente del Bosque, la un congres în Sevilla. Spaniolii m-au primit mereu bine și președinții de cluburi m-au simpatizat. Au fost și momente mai grele, când am pierdut două campionate în ultimele secunde ale ultimei etape. Altfel, în ligile inferioare din Spania, a patra sau a cincea, salariile sunt mici, circa 1.200 de euro.”

CD Alhaurino este un club din orașul Alhaurín el Grande, înființat în 1908 și are 20 de sezoane în Tercera División

S-a mutat în Londra și și-a făcut propriul club!

„În perioada COVID, am decis cu soția să mergem în Anglia, unde restricțiile erau mai ușoare decât în Spania. Am încercat să o iau iar de la capăt, adică de la zero. Mi-am înființat propriul club, cu ajutorul unor afaceriști români de aici. Se cheamă FC Pro România și echipa deja e iubită de compatrioții noștri din Marea Britanie. Am luat și un trofeu, Mary Burton Premier Cup Final, din Sceptre Sunday Football League.

Am avut sub comandă mulți jucători români care au fost pe la Liga 1 sau Liga 2 în țară. Spre exemplu, George Tăban, fost la Botoșani, ori Silviu Ungureanu. De asemenea, George Căpățână, un român care a făcut junioratul la Real Madrid și a evoluat în Spania, la Formentera.”

„Anglia e sub Spania, ca fotbal!” S-a retras de la club din cauza agresivității englezilor

„Diferența dintre Spania și Anglia e mare! Englezii sunt cu sacii de bani, dar spaniolii sunt cu fotbalul de calitate! E părerea mea. Englezii au doar Premier League la cel mai înalt nivel, dar la diviziile inferioare vezi rar meciuri bune. În Spania e fotbal total, calitate maximă, antrenori buni, jucători tehnici.

În Anglia, fotbalul amator e lipsit de orice fair play sportiv, de valori. Când evoluam în liga de amatori, ne rupeau echipele adverse. Ne vedeau ca pe Paris Saint-Germain, pentru că noi le plăteam motorina jucătorilor, deci aveau impresia că avem bani! Englezii veneau cu chef de ceartă, ne provocau, ne scuipau, ne ziceau că suntem ‘țigani’. Au fost evenimente neplăcute care m-au făcut să vreau să mă retrag! Mi-am luat un an sabatic și aștept oferte.”

A avut ofertă din Camerun, dar vrea să antreneze în România!

„Recent, am avut o ofertă din prima ligă din Camerun! Nu m-am dus, pentru că în Africa sunt probleme notorii cu plata contractelor. Eu îmi doresc și sunt pregătit să revin în România, să ajut cu experiența mea. Chiar dacă văd zilnic ce probleme sunt acolo, cu antrenori dați afară, neplătiți. Știu că mi se poate și mie întâmpla asta, dar face parte din show! Cine nu e pregătit mental suferă mult.

E jale mare în România, dar cred că un contract solid poate să evite neplăcerile. Fiecare antrenor are caracterul său, mulți acceptă să fie batjocoriți doar de dragul de a antrena. În plus, mulți conducători de club se tem să aducă antrenori noi, de asta se învârt mereu aceleași nume, unii fără licență! Federația nu ar trebui să permită așa ceva, e vina ei că acceptă antrenorii fără școală.”

„Incredibil! Am văzut antrenori care-i puneau pe copiii să dea ture de stadion!”

„E un moment greu pentru fotbalul românesc. Totul începe de la bază, de la juniori. Acolo trebuie pus accentul, iar antrenorii să fie pregătiți și să predea ‘abecedarul’ fotbalistic. Să-i lase pe copii să gândească, să se desfășoare, fără să le fie frică să fie înjurați sau scoși de pe teren. Să își dezvolte creativitatea și să învețe disciplina tactică. Am văzut antrenori care-i puneau pe copiii de 7 ani să alerge în jurul stadionului! Incredibil!

Îmi plac Academia Hagi, Academia domnului Ciocoiu de la Bacău sau Juniorul București, care produc talente. Sunt sigur că mai sunt și altele. Degeaba însă găsești sponsori mari și tari, dacă tu cheltuiești totul pe vacanțe și figuri, iar copiii vin cu apa de acasă, părinți sunt secați de bani și clubul stă în 5 mingi de antrenament!

Am văzut, într-o perioadă de pregătire, un club din Liga 3 care a venit în Spania în cantonament. Staff numeros, echipamente noi, condiții de Champions League. După zece etape, au dat faliment! Sunt probleme în România, sunt conștient, dar eu știu ce vreau. Mulți văd problemele, puțini știu soluțiile.”